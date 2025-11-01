Bezaubernde Jeannie
Folge 4: Abdullah
24 Min.
Tony ist zu Tode erschrocken, als er eines Tages Jeannie ohne Vorwarnung mit einem Baby auf dem Arm erblickt. Doch er kann beruhigt werden: Der Kleine ist Jeannies Neffe Abdullah, auf den sie ab und zu aufpassen muss. Als sie ihren Bruder bei seinen Geschäften in Bagdad vertreten soll, lässt sie Abdullah bei Tony, der den Kleinen wiederum an Roger weiterreicht, als er keine Zeit für ihn hat. Das Baby bringt Roger jede Menge Ärger ein - und zwar mit seiner Verlobten ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland