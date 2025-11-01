Bezaubernde Jeannie
Folge 14: Jeannie auf Sparkurs
23 Min.
Tony hat Jeannie eingeschärft, dass sie den Haushalt ohne Zauberei führen soll - damit will er ständige Verwicklungen vermeiden. So muss Jeannie auch mit ihrem Haushaltsgeld auskommen und kann sich nicht einfach ein paar Scheine herbeizaubern, wenn sie etwas braucht. Obwohl es ihr schwer fällt, beschließt sie, einen eisernen Sparkurs einzuschlagen. Leider spart sie am falschen Ende: Ein russischer Astronaut, der zum Abendessen eingeladen war, geht hungrig wieder nach Hause ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
