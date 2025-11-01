Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Jeannie auf Sparkurs

Staffel 5Folge 14
Jeannie auf Sparkurs

Bezaubernde Jeannie

Folge 14: Jeannie auf Sparkurs

23 Min.

Tony hat Jeannie eingeschärft, dass sie den Haushalt ohne Zauberei führen soll - damit will er ständige Verwicklungen vermeiden. So muss Jeannie auch mit ihrem Haushaltsgeld auskommen und kann sich nicht einfach ein paar Scheine herbeizaubern, wenn sie etwas braucht. Obwohl es ihr schwer fällt, beschließt sie, einen eisernen Sparkurs einzuschlagen. Leider spart sie am falschen Ende: Ein russischer Astronaut, der zum Abendessen eingeladen war, geht hungrig wieder nach Hause ...

