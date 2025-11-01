Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Ein Königreich für Tony (1)

Staffel 5Folge 3
Ein Königreich für Tony (1)

Bezaubernde Jeannie

Folge 3: Ein Königreich für Tony (1)

24 Min.

Ausgerechnet während Tony eine wichtige Mission im Mittleren Osten antritt und einen diplomatischen Besuch beim Sultan von Kascha macht, besucht Jeannie ihren Onkel Suleiman, der das Nachbarreich von Kascha regiert und seit ewigen Zeiten mit dem Sultan verfeindet ist. Als er Jeannies Meister bei seinem Erzfeind als Gast erblickt, zaubert er ihn weit weg - als Galeerensklaven in den Osten. Jetzt ist guter Rat teuer, denn Suleimans Zauberkraft ist stärker als die von Jeannie ...

