Bezaubernde Jeannie
Folge 9: Hochzeitsgeschenke
24 Min.
Zur Vermählung haben Jeannie und Tony auch ein Bild des Künstlers Helasco geschenkt bekommen, das zwar wertvoll ist, aber von Tony verabscheut wird. Als Abbrucharbeiter verkleidet macht er sich daran, das Kunstwerk zu zerstören, doch Jeannie, die nichts von der Abneigung ihres Meisters weiß, macht durch ein Blinzeln alles wieder rückgängig. Da Helasco bei der NASA außerordentlich beliebt ist, lässt sie sogar das ganze Haus von dem exzentrischen Künstler einrichten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland