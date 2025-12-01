Bezaubernde Jeannie
Folge 2: Das freche Hündchen
24 Min.
Jeannies kleines Zauberhündchen Djinn-Djinn dringt unerlaubterweise in die Gebäude der NASA ein - wo es natürlich nur für Unruhe und Verwirrung sorgt. Es fängt damit an, dass es mit Vorliebe in uniformierte Waden beißt, und Dr. Bellows ist der erste, der diese unangenehme Erfahrung machen muss. Doch damit nicht genug: Djinn-Djinn stiftet Jupiter, die bis dato brave Dogge von General Schaeffer, zu allen möglichen Streichen an und bringt sie auf völlig neue Ideen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland