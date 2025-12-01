Bezaubernde Jeannie
Folge 19: Aladins Wunderlampe
24 Min.
Einen Tag lang ist Melvin, der kleine Neffe von Dr. Bellows, bei Jeannie und Tony zu Gast. Und da Kinder meist etwas schlauer sind als Erwachsene, kommt er schon bald hinter das Geheimnis des Flaschengeistes. Er ist begeistert von so einem Zauberwesen, das einem jeden Wunsch sofort erfüllen kann, und kurzerhand nimmt er die Flasche samt Jeannie mit zu Dr. Bellows. Tony ist verzweifelt, und ihm bleibt nur eine Wahl: Er muss bei Dr. Bellows einbrechen ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland