Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Ein ganz besonderer Jahrgang

Sony PicturesStaffel 5Folge 15
Ein ganz besonderer Jahrgang

Ein ganz besonderer JahrgangJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 15: Ein ganz besonderer Jahrgang

23 Min.

Als frisch verheiratetes Paar sind Jeannie und Tony Nelson zum ersten Mal beim Ehepaar Bellows zum Abendessen eingeladen. Jeannie hat zur Feier des Tages ein ganz besonderes Gastgeschenk herbeigezaubert, nämlich eine Flasche Wein aus dem 16. Jahrhundert. Was sie nicht bedacht hat: Wer von diesem "antiken" Wein trinkt, wird unsichtbar! Als zu später Stunde der besondere Tropfen genossen werden soll, bahnt sich eine Katastrophe mittleren Ausmaßes an ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen