Bezaubernde Jeannie
Folge 6: Junggesellen-Party: Streng geheim!
24 Min.
Tony steht kurz vor seiner Verheiratung mit Jeannie, aber vorher muss natürlich noch eine große Junggesellenparty gefeiert werden, zu der jede Menge NASA-Kollegen geladen sind. Jeannie ist wie immer eifersüchtig, aber Dr. Bellows gelingt es, das Fest schließlich doch noch über die Bühne zu bringen. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, als General Schaeffer und verschiedene hohe NASA-Beamte auftauchen. Nur Mrs. Bellows erscheint im falschen Moment ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland