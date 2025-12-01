Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Junggesellen-Party: Streng geheim!

Staffel 5Folge 6
Junggesellen-Party: Streng geheim!

Bezaubernde Jeannie

Folge 6: Junggesellen-Party: Streng geheim!

24 Min.

Tony steht kurz vor seiner Verheiratung mit Jeannie, aber vorher muss natürlich noch eine große Junggesellenparty gefeiert werden, zu der jede Menge NASA-Kollegen geladen sind. Jeannie ist wie immer eifersüchtig, aber Dr. Bellows gelingt es, das Fest schließlich doch noch über die Bühne zu bringen. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, als General Schaeffer und verschiedene hohe NASA-Beamte auftauchen. Nur Mrs. Bellows erscheint im falschen Moment ...

