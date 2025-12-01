Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Der Vetter aus Texas

FavesStaffel 5Folge 26
Der Vetter aus Texas

Der Vetter aus TexasJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 26: Der Vetter aus Texas

24 Min.

Tony und Jeannie erhalten Besuch aus Texas: Tonys Vetter Arvel kommt zu ihnen, ein gewitzter Geschäftsmann, der sich mit dem Verkauf von Chili eine goldene Nase verdienen will. Kaum hat er Wind von Jeannies speziellen Gaben bekommen, schon spannt er sie für seine Zwecke ein: Dank ihrer Hilfe wird sein Spezial-Chili der Verkaufsschlager in der NASA-Kantine. Tony ist nicht gerade begeistert davon, denn die Konservendosen sind mit seinem Namen und seinem Foto geschmückt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen