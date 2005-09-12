Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 209
43 Min.Folge vom 12.09.2005Ab 6
Bianca und Eddie laden Oliver zum Essen ein, doch Oliver ist Bianca gegenüber gereizt und fährt sie grundlos an. Pascal erkennt, dass er aufgeflogen ist. Maren gelingt es, Alexander davon zu überzeugen, dass Pascal die Bank zerstören will, und Alexander kapiert, dass er Oliver Unrecht getan hat.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises