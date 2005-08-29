Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 200

TelenovelaStaffel 14Folge 5vom 29.08.2005
43 Min.Folge vom 29.08.2005Ab 6

Bianca ist sich nun sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, und Eddie nimmt Biancas Heiratsantrag an. Alexander stellt Katy wegen ihrer Machenschaften zur Rede, und Maren rächt sich weiter an Katy und Pascal: Sie fordert Millionen, da sie beweisen kann, dass Katy eine Mörderin ist.

Telenovela
