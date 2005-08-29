Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 200
43 Min.Folge vom 29.08.2005Ab 6
Bianca ist sich nun sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, und Eddie nimmt Biancas Heiratsantrag an. Alexander stellt Katy wegen ihrer Machenschaften zur Rede, und Maren rächt sich weiter an Katy und Pascal: Sie fordert Millionen, da sie beweisen kann, dass Katy eine Mörderin ist.
