Folge 3: 166.523.700 Euro verschwendet!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 3: Folge 3: 166.523.700 Euro verschwendet!
41 Min.Folge vom 16.05.2017Ab 6
Rudi Roubinek erklimmt den Gipfel der Steuerverschwendung in den Karawanken! Die Stadt Klagenfurt hat über 5 Millionen Euro für Grundstücke ausgegeben, um die Wasserversorgung zu sichern. Doch Wasser gibt es dort leider keines! Und: Günther Lainer auf den Spuren von intransparenten Kulturförderungen in Wien.
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Bist Du deppert!
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: Puls4