Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 10

DMAX Folge vom 28.09.2024
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 28.09.2024: Episode 10

41 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 6

Die Fluggäste aus Thailand insistieren hartnäckig. Aber die erfahrenen Grenzschützer am Flughafen Stockholm/Arlanda lassen sich nicht auf Diskussionen ein. Denn die Einfuhrbestimmungen lassen keinen Spielraum für Verhandlungen. Am Torsvik-Terminal außerhalb von Jönköping werden unterdessen Postsendungen bearbeitet. Dort wecken rezeptpflichtige Medikamente das Interesse des Sicherheitspersonals. Und in Ystad gerät ein polnischer Lkw-Fahrer in Erklärungsnot. Der Mann transportiert in seinem Vehikel nicht nur Baumaterialien, sondern auch zwei Paletten Wodka.

