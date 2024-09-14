Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 5

DMAXFolge vom 14.09.2024
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 14.09.2024: Episode 5

41 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12

Ein Passagier aus Istanbul gibt sich am Stockholmer Flughafen Arlanda ahnungslos. Aber das ist nur ein Täuschungsmanöver. Denn der Mann hat in seinem Gepäck nicht deklarierte Zigaretten versteckt und er ist sich dessen vollkommen bewusst. Im Postzentrum lassen sich die Grenzschützer:innen ebenfalls nicht hinters Licht führen. Dort fällt den schwedischen Beamten und Beamtinnen ein Paket auf, das angeblich zwei Staubsauger enthält. Die Sicherheitskräfte sind misstrauisch und sehen sich die Haushaltsgeräte genauer an. Dabei entdecken sie 1,6 Kilo Cannabis.

