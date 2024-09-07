Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 07.09.2024: Episode 4
41 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
In einem Transporter auf der Öresundbrücke riecht es nach Cannabis. Der Fahrer des Wagens reagiert bei der Kontrolle sehr aggressiv. Der Mann hat möglicherweise Drogen konsumiert. Deshalb führen die schwedischen Grenzschützer einen Bluttest durch. Am Fährhafen in Norvik stoppen Zollbeamte unterdessen einen Lieferwagen aus Litauen. Dort muss sich ein Missetäter wegen Zigaretten- und Alkoholschmuggel verantworten. Und am Stockholmer Flughafen Arlanda überprüft das Sicherheitspersonal die Angaben einer Frau, die mit der Maschine aus Spanien gelandet ist.
Reality, Dokumentation
