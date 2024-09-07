Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 07.09.2024: Episode 3
41 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die EU unterliegt strikten Regeln. Das ist keine Schikane. Die Beschränkungen sollen stattdessen sicherstellen, dass keine gefährlichen Krankheitserreger in die Europäische Union eingeschleppt werden. Als man sein Fleisch konfisziert, ist ein Passagier aus Kamerun am Flughafen in Stockholm jedoch wenig begeistert. Und in Trelleborg kontrollieren Grenzschützer einen Auflieger, der nach Russland transportiert werden soll. Dabei stoßen die Sicherheitskräfte auf große Mengen falsch deklarierter Ware.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
