Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 31.08.2024: Episode 2
41 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
In Helsingborg hat soeben die Fähre aus Dänemark angelegt. Ein Vehikel nehmen die Grenzschützer dort sehr genau unter Lupe. Denn der Fahrer macht beim Routinecheck fragwürdige Angaben. Im Auto entdecken die Zollbeamten 300 Flaschen Wodka. Am Flughafen in Stockholm braucht das Sicherheitspersonal derweil starke Nerven. Denn ein Passagier verhält sich sehr aggressiv. Doch davon lässt sich die Zollbeamtin nicht aus der Ruhe bringen. Und auf der Öresundbrücke werden bei einer Kontrolle zwei Schlagringe konfisziert. Die Einfuhr der Handwaffen ist illegal.
