Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 12.10.2024: Episode 14
41 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
In Ystad sind Profis am Werk. Die Grenzschützer:innen merken sofort, wenn sich jemand auffällig verhält. Der Spürhund hat zwar nichts angezeigt, aber die Beamtinnen und Beamten verlassen sich bei einer Fahrzeugkontrolle an der Fähre auf ihr Bauchgefühl. Am Airport in Stockholm macht sich derweil eine Reisende aus Marokko verdächtig. Die Dame trägt mehrere große Koffer bei sich und scheint es absolut nicht eilig zu haben. Und am Flughafen Skavsta in Nyköping hält das Sicherheitspersonal aus nachvollziehbaren Gründen eine Leibesvisitation für angebracht.
