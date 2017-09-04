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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 11

DMAXFolge vom 04.09.2017
Episode 11

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 04.09.2017: Episode 11

22 Min.Folge vom 04.09.2017Ab 12

Drei Tage Urlaub in Madrid? Eine junge Frau aus Ecuador macht am Flughafen der spanischen Hauptstadt widersprüchliche Angaben. Da die Passagierin zudem extrem nervös wirkt und aus einem Land kommt, über das Drogenkartelle häufig Rauschgift in die Europäische Union einschleusen, werden die Beamten der Guardia Civil misstrauisch. Eine Röntgenuntersuchung wird zeigen, ob Emilio Sacristan und seine Kollegen mit ihrem Verdacht richtig liegen. Bei einer Devisenkontrolle an der Grenze zu Andorra ist die Polizei derweil schon fündig geworden.

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