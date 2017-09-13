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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 18

DMAXFolge vom 13.09.2017
Episode 18

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 13.09.2017: Episode 18

22 Min.Folge vom 13.09.2017Ab 6

Die Guardia Civil verfolgt mit ihrem Patrouillenschiff an der Grenze zwischen Europa und Afrika ein verdächtiges Boot, mit dem Schlepper im Kielwasser einer Fähre möglicherweise illegale Einwanderer ans spanische Festland bringen. Doch bei der Kontrolle auf dem Meer stellt sich heraus, dass sich an Deck nur Sportangler befinden. Komplett gelöst ist der Fall damit aber nicht, denn während der Schonzeit ist es in der Meerenge von Gibraltar strengstens verboten, Roten Thun zu fischen. Und daran haben sich die Männer offenbar nicht gehalten.

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