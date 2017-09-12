Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 12.09.2017: Episode 17
22 Min.Folge vom 12.09.2017Ab 6
Flüge innerhalb der Schengen-Staaten werden weniger kontrolliert. Deshalb legen Schmuggler unterwegs oft einen Zwischenstopp ein, bevor sie nach Spanien einreisen. Doch mit diesem simplen Trick lassen sich Daniel Zamarreño und seine Kollegen von der Guardia Civil in dieser Folge nicht hinters Licht führen. Die erfahrenen Grenzschützer haben am Airport in Madrid verdächtige Passagiere im Visier, die ihre Koffer nicht abholen wollen. Die betreffenden Personen wissen offenbar ganz genau, was ihnen bei der Gepäckkontrolle blüht.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.