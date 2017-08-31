Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 31.08.2017: Episode 9
22 Min.Folge vom 31.08.2017Ab 12
45 Millionen Tonnen Waren pro Jahr: Cristina Molano und ihre Kollegen vom Zoll haben im Hafen von Barcelona alle Hände voll zu tun. Und in dieser Folge ruft ein Container aus Sierra Leone die Grenzschützer auf den Plan, denn darin befinden sich zwei teure SUVs. Der Eigentümer hat den Wert der Geländewagen jedoch extrem niedrig angesetzt, um Gebühren zu sparen. In der Nähe von Tarifa ist die Küstenwache unterdessen einer Schlepperbande auf der Spur. Dort steuert ein Jetboot mit illegalen Einwanderern auf das Festland zu.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.