Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 08.09.2017: Episode 15
22 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 6
Kokain zwischen Kohlesäcken? Die Beamten der Zollfahndung im Hafen von Barcelona haben von einem Informanten in Südamerika nützliche Hinweise erhalten: In drei Schiffscontainern aus Venezuela wurden möglicherweise illegale Rauschmittel versteckt. Carlos Gavilanes und seine Kollegen von der Guardia Civil begeben sich in der katalanischen Hauptstadt auf Spurensuche. In Algeciras geraten unterdessen Kleidungsstücke ins Visier der Grenzschützer. Dort versuchen zwei verdächtige Personen, gefälschte Markenartikel ins Land zu schmuggeln.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.