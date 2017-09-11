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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 16

DMAXFolge vom 11.09.2017
Episode 16

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 11.09.2017: Episode 16

22 Min.Folge vom 11.09.2017Ab 6

Zigaretten sind in Osteuropa deutlich günstiger als in Spanien. Deshalb durchsucht die Guardia Civil das Gepäck einer Passagiermaschine aus Kiew am internationalen Flughafen in Barcelona mit einem mobilen Scanner-Wagen. Bei dieser Stichprobe entdecken die Beamten eine große Menge unverzollter Tabakwaren. Im Hafen von Tarifa will derweil eine Gruppe junger Männer mit drei Luxusautos nach Tanger übersetzen. Und auch hier läuten bei den Grenzschützern die Alarmglocken, denn bei einem Wagen handelt es sich um einen gemieteten Ferrari.

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