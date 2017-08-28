Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 28.08.2017: Episode 6
22 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 6
Wer in die EU reist und hier nicht steuerpflichtig ist, kann eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer für die Waren beantragen, die er hier einkauft. Sie wird ihm dann ausgezahlt. „Tax Free Shopping“ ist bei Touristen und Studenten aus Nicht-EU-Ländern sehr beliebt. Doch als ein Passagier aus Asien am Flughafen in Madrid Belege für fast 8000 Euro einrecht, werden die spanischen Zollbeamten misstrauisch. Anschließend bekommen es die Grenzschützer mit einem Fluggast zu tun, der in seinem Handgepäck Papageienvögel schmuggelt.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.