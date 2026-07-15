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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Jägerparadies auf Rädern

seven-networkStaffel 1Folge 1vom 15.07.2026
Jägerparadies auf Rädern

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 1: Jägerparadies auf Rädern

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die Ankunft eines Texaners in voller Jagd-Montur und mit einem Anhänger voller Trophäen erregt die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten. Drei chinesische Studenten haben ihren Kofferraum mit unverzollten Lebensmitteln vollgestopft, was sie weit mehr kosten kann als die Sachen wert sind. Das gilt auch für einen Amerikaner, der aus allen Wolken fällt, als er erfährt, dass Besitz und Konsum von Marihuana in Kanada illegal sind.

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