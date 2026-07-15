Ein sonderbares SouvenirJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 11: Ein sonderbares Souvenir
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Grenzbeamten vermuten, dass ein IT-Berater mehr vorhat als einfach nur Urlaub in Kanada zu machen. Auch ein Surfer macht sich verdächtig, indem er mit einem fragwürdigen Andenken aus Südostasien einreisen will. Im Postzentrum fällt den Beamten ein Teddybär auf, der eine besonders teure Füllung hat ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited