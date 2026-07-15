Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 10: Konfusion auf Russisch
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Polizisten werden auf einen russischen Dissidenten aufmerksam. Seine Vergangenheit scheint kompliziert und wirft einige Fragen auf. Außerdem wird ein koreanischer Tourist auffällig, der seinen Lebenslauf und Schulzeugnisse auf seiner Reise dabei hat. Die Marineoffiziere werden indes für Piraten gehalten, als sie versuchen, auf einen Frachter zu gelangen.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited