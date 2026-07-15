Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Schlagstock im Handschuhfach

seven-networkStaffel 1Folge 2vom 15.07.2026
Schlagstock im Handschuhfach

Schlagstock im HandschuhfachJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 2: Schlagstock im Handschuhfach

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Eine Holländerin behauptet, die Berge an Gepäck, die sie mitschleppt, für einen lediglich viertägigen Urlaubsaufenthalt zu benötigen. Ein Iraner hat weitaus mehr Bargeld bei sich, als angegeben, und im Auto eines wegen Körperverletzung verurteilten Mannes finden die Grenzbeamten eine Waffe. Außerdem sorgt der Inhalt eines Pakets mit chinesischer Absender-Adresse für helle Aufregung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen