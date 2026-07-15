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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Auf frischer Tat ertappt

seven-networkStaffel 1Folge 5vom 15.07.2026
Auf frischer Tat ertappt

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 5: Auf frischer Tat ertappt

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Vancouver kommen einige Wintersporttouristen aus den USA an. Einer von ihnen hat an Bord des Flugzeugs bereits Alkohol getrunken - und nicht zu wenig. Die Beamten wollen dafür sorgen, dass er nicht die Sicherheit der anderen Passagiere gefährdet. Vollziehungsbeamte im Inland sind einem vorbestraften Kinderschänder auf der Spur, der illegal eingereist ist. Die Zeit drängt, denn er soll mit einem fünfjährigen Mädchen unterwegs sein.

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