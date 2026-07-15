Alter schützt vor Strafe nichtJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 9: Alter schützt vor Strafe nicht
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Polizisten können einen Gesuchten aus Kanada auf seinem Weg nach Ecuador festnehmen. Außerdem stellt sich heraus, dass ein Hund sehr viel teurer ist, als sein Besitzer angibt. Was hat es damit auf sich? Indes finden Beamte in einem Paket mit Babynahrung Unterlagen, die auf kriminelle Machenschaften hinweisen.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited