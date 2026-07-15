Der Fischer mit dem grünen DaumenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Der Fischer mit dem grünen Daumen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Kalifornier will anlässlich einer Hochzeit in einem angeblich geliehenen Wagen einreisen. Die Beamten finden Drogenzubehör in seinem Kofferraum und prüfen ihn besonders gründlich. Währenddessen greifen die Kollegen vom Wasserschutz einen blinden Passagier auf einem japanischen Frachter auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited