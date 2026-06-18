Social-Media-Gefahr und große MedienkriseJetzt kostenlos streamen
Brennpunkt Medien
Folge 1: Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
24 Min.Folge vom 18.06.2026
Mit „Brennpunkt Medien“ startet ein neues Format, das aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Medienlandschaft beleuchtet. In der ersten Ausgabe stehen zwei brisante Themen im Fokus: die Debatte um die Unabhängigkeit des ORF im Zuge der aktuellen Generaldirektor-Wahl sowie die Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche. Zu Gast sind Mimikama-Faktenchecker André Wolf, der über Risiken und Suchtmechanismen sozialer Netzwerke spricht, sowie die Mediensprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, die die aktuelle Diskussion rund um den ORF einordnet.
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Brennpunkt Medien
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Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv