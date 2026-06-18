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Brennpunkt Medien

Social-Media-Gefahr und große Medienkrise

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 18.06.2026
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise

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Brennpunkt Medien

Folge 1: Social-Media-Gefahr und große Medienkrise

24 Min.Folge vom 18.06.2026

Mit „Brennpunkt Medien“ startet ein neues Format, das aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Medienlandschaft beleuchtet. In der ersten Ausgabe stehen zwei brisante Themen im Fokus: die Debatte um die Unabhängigkeit des ORF im Zuge der aktuellen Generaldirektor-Wahl sowie die Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche. Zu Gast sind Mimikama-Faktenchecker André Wolf, der über Risiken und Suchtmechanismen sozialer Netzwerke spricht, sowie die Mediensprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, die die aktuelle Diskussion rund um den ORF einordnet.

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