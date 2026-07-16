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Brennpunkt Medien

Influencerin packt aus: Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?

krone.tvStaffel 1Folge 5vom 16.07.2026
Influencerin packt aus: Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?

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Folge 5: Influencerin packt aus: Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?

26 Min.Folge vom 16.07.2026

Likes und Follower? Alles käuflich! Auf Social Media ist längst nicht alles so echt, wie es scheint. Lisa Sophie Thoma war als Content-Creator auf Youtube jahrelang aktiv und kennt sich im Geschäft aus. Sie erklärt im Brennpunkt-Medien-Talk mit Jana Pasching, wie einfach man heute Reichweite, Kommentare und sogar ganze Profile manipulieren kann. Von Fake-Followern über Bots bis hin zu täuschend echten Deepfakes: Die digitale Welt verändert sich rasant. Warum wir Inhalte immer öfter hinterfragen müssen und welche Gefahren dahinterstecken, sehen Sie im Video.

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