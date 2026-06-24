Schattenseite der KI: „So werden Menschen manipuliert“Jetzt kostenlos streamen
Brennpunkt Medien
Folge 2: Schattenseite der KI: „So werden Menschen manipuliert“
27 Min.Folge vom 24.06.2026
Im Brennpunkt-Medien-Talk mit Jana Pasching schlägt Ethikexperte und Professor an der Universität Luzern Peter G. Kirchschläger Alarm: Unsere digitale Selbstbestimmung steht zunehmend unter Druck. KI, Daten und Algorithmen könnten Verhalten analysieren und gezielt beeinflussen – oft, ohne dass es uns bewusst ist. So werde aus freier Entscheidung schleichend Fremdsteuerung, mit Folgen für Demokratie, Meinung und Alltag.
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Genre:Dokumentation, Talk
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Copyrights:© Season 1: krone.tv