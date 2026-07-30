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Brennpunkt Medien

ORF gegen Private: So unfair ist Österreichs Medienmarkt

krone.tvStaffel 1Folge 7vom 30.07.2026
ORF gegen Private: So unfair ist Österreichs Medienmarkt

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Folge 7: ORF gegen Private: So unfair ist Österreichs Medienmarkt

32 Min.Folge vom 30.07.2026

Hat der ORF zu viel Macht? Werden private Medien im Wettbewerb benachteiligt? Und wie groß ist der Einfluss von Google, Meta & Co. bereits auf Österreichs Medienlandschaft? Darüber diskutierten NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter und krone.tv-Chef Max Mahdalik in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“. Mahdalik sprach von einem „völlig ungleichen Wettbewerb“ und verglich den Kampf gegen Big Tech mit „Druckluftpistolen gegen einen Panzer“. Brandstötter forderte eine Medienförderung, die „nicht mit der Gießkanne, sondern treffsicher und qualitätsvoll“ erfolgt.

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