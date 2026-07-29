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Brennpunkt Medien

Social-Media-Alarm: „Niemand weiß, wo wir in 3 Jahren stehen“

krone.tvStaffel 1Folge 6vom 29.07.2026
Social-Media-Alarm: „Niemand weiß, wo wir in 3 Jahren stehen“

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Folge 6: Social-Media-Alarm: „Niemand weiß, wo wir in 3 Jahren stehen“

27 Min.Folge vom 29.07.2026

Österreich plant strengere Regeln für Social Media. Die große Herausforderung bleibt die sichere und datenschutzkonforme Alterskontrolle. Im Gespräch mit Jana Pasching im Format „Brennpunkt Medien“ erklärt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, warum Österreich jetzt handeln will: „Es kann nicht so bleiben, wie es ist.“ Zugleich betont er mit Blick auf KI, Algorithmen und soziale Medien: „Niemand kann zu hundert Prozent voraussagen, wo wir in drei Jahren stehen“ – umso wichtiger sei es, die digitale Entwicklung aktiv mitzugestalten.

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