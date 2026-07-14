KI-Ethikerin fordert: „Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“Jetzt kostenlos streamen
Brennpunkt Medien
Folge 3: KI-Ethikerin fordert: „Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
27 Min.Folge vom 14.07.2026
Die rasanten KI-Veränderungen stehen erst am Anfang. Im krone.tv-Magazin „Brennpunkt Medien“ warnt Wirtschaftsinformatikerin und Digital-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff, dass Unternehmen bis zu 30 Prozent der Stellen abbauen könnten – zulasten der Qualität und nur für den Profit weniger. Warum es jetzt einen „gesamtgesellschaftlichen digitalen Entzug“ braucht sehen Sie im Video.
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Genre:Dokumentation, Talk
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Copyrights:© Season 1: krone.tv