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Brennpunkt Medien

KI-Ethikerin fordert: „Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 14.07.2026
KI-Ethikerin fordert: „Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“

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Folge 3: KI-Ethikerin fordert: „Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“

27 Min.Folge vom 14.07.2026

Die rasanten KI-Veränderungen stehen erst am Anfang. Im krone.tv-Magazin „Brennpunkt Medien“ warnt Wirtschaftsinformatikerin und Digital-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff, dass Unternehmen bis zu 30 Prozent der Stellen abbauen könnten – zulasten der Qualität und nur für den Profit weniger. Warum es jetzt einen „gesamtgesellschaftlichen digitalen Entzug“ braucht sehen Sie im Video.

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