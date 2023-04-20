Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Schatz, geh' endlich zum Arzt!

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 20.04.2023
Schatz, geh' endlich zum Arzt!

Britt - Der Talk

Folge 29: Schatz, geh' endlich zum Arzt!

35 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12

Gesundheit kann man nicht kaufen - sie gilt als das höchste Gut. Dennoch gehen vor allem viele Männer selten zum Arzt. Britts heutige Gäste halten eine gesunde Lebensweise für ausreichend und den Arztbesuch für überflüssig. Präventivmediziner Dr. Kurscheidt ist anderer Meinung. In der Sendung erklärt er, welche Vorsorgeuntersuchungen wichtig sind und warum sie lebensverlängernd sein können.

