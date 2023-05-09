Gewitter Im Kopf - was tun bei Migräne?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 38: Gewitter Im Kopf - was tun bei Migräne?
35 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 12
Gewitter im Kopf - Migräne ist unsichtbar, zählt in Deutschland aber zu den häufigsten Schmerzerkrankungen. Bei Britt berichten Betroffene, wie ihr Alltag durch die extremen Kopfschmerzen beeinflusst wird. Dazu kommt Spezialist Professor Dr. Hartmut Göbel aus der Schmerzklinik Kiel ins Studio und klärt über Symptome und die Behandlung des anfallartigen Kopfschmerzes auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1