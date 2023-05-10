Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Schatz, wann heiratest du mich endlich?

SAT.1Staffel 2Folge 39vom 10.05.2023
Schatz, wann heiratest du mich endlich?

Schatz, wann heiratest du mich endlich?Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 39: Schatz, wann heiratest du mich endlich?

35 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12

Für die einen ist Heiraten das größte Ziel in einer Partnerschaft, für die anderen ist es kein Muss oder sogar unvorstellbar. Aber welche Bedeutung hat die Ehe für Britts Gäste? Welche Vor- und Nachteile sehen sie im Vergleich zu anderen Beziehungsmodellen? Während Katharina (33) und Mirko (36) sich gleich 23-mal das Ja-Wort geben möchten, hat Peter (70) nach zwei Scheidungen genug vom Heiraten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen