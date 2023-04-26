Abgerauscht – dem Alkohol entkommenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 33: Abgerauscht – dem Alkohol entkommen
Folge vom 26.04.2023
Raus aus der Sucht - aber wie? Heute erzählen Britts Gäste davon, wie sie ihre eigene Alkoholsucht erkannt und einen Weg aus der Abhängigkeit gefunden haben. Wie hat der übermäßige Alkoholkonsum ihren Alltag beeinflusst und was hat sich in ihrem Leben verändert, seit sie den Kampf gegen die Sucht angetreten haben?
