SAT.1Staffel 2Folge 47vom 06.06.2023
Folge 47: Hier zu wenig, da zu viel: Problemfall (Körper-)Haare!

34 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Am Kopf kann man eigentlich nicht genug Haare haben, voll und voluminös sollen sie sein. An anderen Körperstellen können wir allerdings darauf verzichten. Die Gäste bei "Britt- der Talk" haben alle ihre eigenen Probleme mitgebracht: Angefangen beim einfachen Rasieren und Haarwuchsproblemen bis hin zu Gendefekten. Dermatologin Frau Dr. Uta Schlossberger gibt Ratschläge, wie man mit ungeliebtem Haarwuchs umgehen kann.

