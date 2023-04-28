Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Perfekt unperfekt - mein Körper ist besonders

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 28.04.2023
Perfekt unperfekt - mein Körper ist besonders

Britt - Der Talk

Folge 35: Perfekt unperfekt - mein Körper ist besonders

24 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 12

Kein Körper ist gleich. Und jede:r betrachtet sich selbst auf unterschiedliche Weise. Britts Gäste sprechen heute über die Besonderheiten ihrer Körper. Und sie erzählen auch, wie es ist, wenn eine Krankheit das eigene Erscheinungsbild verändert. Im Studio zu Gast ist dazu unter anderem die 32-jährige Teresa, die berichtet, wie sie seit ihrer Kindheit mit ihrer Neurodermitis umgeht.

