Britt - Der Talk
Folge 35: Perfekt unperfekt - mein Körper ist besonders
24 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 12
Kein Körper ist gleich. Und jede:r betrachtet sich selbst auf unterschiedliche Weise. Britts Gäste sprechen heute über die Besonderheiten ihrer Körper. Und sie erzählen auch, wie es ist, wenn eine Krankheit das eigene Erscheinungsbild verändert. Im Studio zu Gast ist dazu unter anderem die 32-jährige Teresa, die berichtet, wie sie seit ihrer Kindheit mit ihrer Neurodermitis umgeht.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1