SAT.1Staffel 2Folge 50vom 09.06.2023
35 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12

Ob Eifersucht, fehlende Kommunikation oder Flaute im Bett – alle kennen diese Beziehungsprobleme, aber nur wenige sprechen offen darüber. Isabell und Olli sind seit 31 Jahren ein Paar und krisenerprobt, trotzdem gibt es Stress beim Thema Eifersucht. Christina fragt sich nach fünf Jahren On-Off Beziehung, ob sie jemals fähig ist eine gesunde Beziehung aufzubauen. Sex-& Beziehungs-Expertin Paula Lambert gibt live Beratung und geht auch auf Beziehungsfragen aus dem Netz ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

