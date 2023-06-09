Beziehungsunfähig? Schluss damit!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 50: Beziehungsunfähig? Schluss damit!
35 Min.Folge vom 09.06.2023
Ob Eifersucht, fehlende Kommunikation oder Flaute im Bett – alle kennen diese Beziehungsprobleme, aber nur wenige sprechen offen darüber. Isabell und Olli sind seit 31 Jahren ein Paar und krisenerprobt, trotzdem gibt es Stress beim Thema Eifersucht. Christina fragt sich nach fünf Jahren On-Off Beziehung, ob sie jemals fähig ist eine gesunde Beziehung aufzubauen. Sex-& Beziehungs-Expertin Paula Lambert gibt live Beratung und geht auch auf Beziehungsfragen aus dem Netz ein.
