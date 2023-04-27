Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Schöner leben für kleines Geld

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 27.04.2023
Schöner leben für kleines Geld

Folge 34: Schöner leben für kleines Geld

24 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Wie schafft man sich ein trendiges Zuhause, ohne viel Geld auszugeben? Do It Yourself! Britts heutige Gäste zeigen, wie das geht. Und sie beweisen mit stylischen Upcycling-Ideen, dass nicht immer alles neu sein muss: Während Heike Möbel und andere Gegenstände verleiht, die sie auf dem Sperrmüll findet, gestaltet Modedesigner Chris Secondhand-Kleidung um.

