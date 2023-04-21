Zucker adé - schmeckt's dann noch?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 30: Zucker adé - schmeckt's dann noch?
34 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12
Ist Zucker reines Gift für den menschlichen Körper? Fast alle verarbeiteten Lebensmittel enthalten Zucker, oft auch versteckt. Dadurch werden Essgewohnheiten stark beeinflusst. Britts heutiger Gast, Dipl. Ernährungswissenschaftlerin Natalie, sagt: "Auf Zucker zu verzichten, ist leichter als man denkt!", und erklärt in der Sendung, wie das geht. Aber macht das Leben ohne Zucker überhaupt noch Spaß?
