Starkes Styling für mollige Mädels Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 31: Starkes Styling für mollige Mädels
25 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12
Wie sieht ein trendy Look aus? Was braucht es für einen modernen Style? Die Mode-Expertin Martina Reuter ist bei Britt zu Gast und gibt hilfreiche Tipps und Tricks für das perfekte Outfit. Gemeinsam mit ihrem Team stylt sie vier Frauen um, die sich schon lange nach einer modischen Veränderung sehnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1