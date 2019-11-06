Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 103vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Heikle Sexdates

Nachdem Sandra bei ihrem Ehemann René einen Zettel mit Adressen von Bordellen gefunden hat, hat er ihr zwei heikle Sexdates mit Prostituierten gebeichtet. Sandra glaubt aber, dass das noch längst nicht alles war. Was bringt der Lügendetektortest ans Licht? Und wer ist eigentlich der Vater von Nicolai - Sabrinas Ex Stefan oder doch ihr Seitensprung Nico, der nebenbei auch noch Stefans Kumpel ist? Britt deckt auf! Rechte: Sat.1

