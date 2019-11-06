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Britt

SAT.1Staffel 11Folge 144vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Verheimlichte Fakten

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Britt

Folge 144: Britt deckt auf: Verheimlichte Fakten

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Katharina ist verzweifelt: Sie ist im vierten Monat schwanger und glaubt, dass ihr Freund Erik sie belügt und betrügt. Und das nicht ohne Grund: Ein pikantes Handyvideo zeigt, wie Erik auf einer anderen Frau liegt und sie am Hals küsst - für Katharina der eindeutige Beweis, dass Erik ihr nicht treu ist. Auch seine Ex-Freundin ist häufig das Streitthema Nummer eins. Ein Lügendetektortest soll jetzt die Wahrheit ans Licht bringen! Rechte: Sat.1 Gold

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